"YPG, Rojava'da 18-36 yaş arasındakilere zorunlu askerlik getiriyor" iddiası

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ana bileşenini oluşturan PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bazı yerleşimlerde IŞİD’e karşı savaş için “askere alma şubeleri” kurduğu iddia edildi. Türk istihbarat birimlerin Türkiye’ye sığınan gençlerin ifadeleri doğrultusunda hazırlandığı raporda, "YPG kontrolündeki bölgelerde 1986 ile 1998 tarihleri arasında doğanları silah altına alacağını ilan etti. Öz savunma görevi merkezi adı altında askere alma şubeleri kuruldu. 2 Haziran’dan itibaren faaliyete geçen bu şubeler, 18-30 yaş arasında olanları kayıt altına alıp zorunlu askerliğe tabi tutuyor" ifadeleri yer aldı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türk istihbarat birimleri, ABD’nin desteğini alan PYD’nin silahlı gücü YPG’nin IŞİD’le savaşa "genç güç bulma ve seferberlik durumunu yürütebilmek" amacıyla başta Kobani olmak üzere Kuzey Suriye’de kontrol altında tuttuğu bazı yerleşim merkezlerinde “askere alma şubeleri” kurduğunu tespit etti.

"Taze güç" endişesi

Bu şubelerin “Öz savunma görevi merkezleri” adı altında faaliyet yürüttüğü ve söz konusu merkezlere bağlı kolluk gücü oluşturulduğu da belirlendi. YPG asker alma şubelerinin yaptığı propagandalarda, “Büyük Kürdistan Ordusu”nun kurulmasında amacın, “Vatan topraklarını içeriden ve dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumak” olduğu da vurgulandı.

Ankara'nın, "YPG asker alma şubelerinin PKK’ya 'taze güç' sağlamasından" endişe ettiği bildirildi. Ancak Türk istihbarat kaynakları, IŞİD’le savaşmak istemeyen bazı Kürt gençlerinin özellikle Kobani’den kaçmaya çalıştıklarını, bu gençler arasında Türkiye’ye sığınanların da olduğu bilgisini paylaştı.

2 Haziran'da açıldı

Türkiye’ye sığınan gençlerin ifadeleri doğrultusunda hazırlanan raporda, YPG askerlik şubelerinin 2 Haziran’da faaliyet göstermeye başladığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

“YPG kontrolündeki bölgelerde 1986 ile 1998 tarihleri arasında doğanları silah altına alacağını ilan etti. Öz savunma görevi merkezi adı altında askere alma şubeleri kuruldu. 2 Haziran’dan itibaren faaliyete geçen bu şubeler, 18-30 yaş arasında olanları kayıt altına alıp zorunlu askerliğe tabi tutuyor. Son dönemde özellikle Kobani’den bu yaş grubunda olanlardan Türkiye’ye kaçan sayısında artış var. İfadelerinde zorunlu askerlikten kaçtıklarını, IŞİD’in eline geçmekten ve öldürülmekten korktuklarını söylüyorlar. Ancak bu ifadelere rağmen Türkiye’ye giriş yapanlar ciddi gözetim altında tutulmalılar.”

YPG üyesinde milan tanksavarı iddiası

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta Alman ve Fransız özel kuvvetlerinin Menbiç ve Kobani’de Suriye Demokratik Güçleri’ne yardım ettiği yönündeki açıklamalarının ardından YPG üyesi olduğu iddia edilen bir savaşçının elinde Fransız-Alman ortak yapımı MILAN anti-tank güdümlü füzesi görüldü. Söz konusu fotoğraf sosyal medyada Suriye savaşını takip eden hesaplar tarafından paylaşıldı.