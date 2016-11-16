YPG Rakka için Fırat'ın doğusuna geçiyor

Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Kürt Halk Savunma Güçleri (YPG), IŞİD'in elindeki Rakka kentini kurtarmak için başlatılan operasyona katılmak üzere Minbiç'i terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıkladı.

Açıklamada, Minbiç'teki YPG güçlerinin kentin savunması için geride bırakılacak güçlerin eğitimini tamamladığı ve Rakka operasyonuna katılmak üzere Minbiç'i terkedeceği bildirildi.

ABD'nin IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada YPG'nin adımını bir 'dönüm noktası' olarak nitelendirerek, "Koalisyonumuz kendi topraklarını savunmaları için yerel güçleri eğitip desteklemekle gurur duymaktadır. Bu, IŞİD'in bir daha asla geri dönememesini sağlamak için en iyi formül. Irak güçleri Musul derinlerine ilerlerken, Fırat'ın doğusundaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka'daki IŞİD merkezini izole etmeye devam ediyor" paylaşımlarında bulundu.

Türkiye, PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi için yoğun baskı uygulamış, ayrıca YPG'nin Rakka operasyonuna katılmasına karşı çıkmıştı.

Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri desteğinde Suriyeli muhaliflerden oluşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab'a doğru ilerleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSO güçlerinin El Bab'a iki kilometre mesafede kuşatmasını sürdürdüğünü belirterek, "Zannediyorum ki zaman kaybetmeden El Bab süreci tamamlanacaktır. Bir direnme durumu var ama çok uzun sürmeyecek" diye konuştu.

Erdoğan, ekim ayında yaptığı bir açıklamada, El Bab'dan sonraki hedeflerinin Minbiç olduğunu belirterek, "En kısa sürede Minbiç'i PYD terör örgütünden temizlemekte kararlıyız. Ya çıkacaklar, ya terk edecekler. Fırat'ın ötesine, doğuya gidecekler, gitmedikleri takdirde gereğini yapacağız" demişti.

Kabasin beldesi ele geçirildi

Son olarak Türkiye’nin desteğindeki muhaliflerin Kabasin beldesini IŞİD’den aldığı açıklanmıştı. Ahrar el Şam adlı muhalif grubun komutanı, Kabasin’in kontrolleri altında olduğunu ve böylece, Halep yakınlarında bulunan El Bab’ın önündeki en büyük engelin bertaraf edildiğini duyurdu. Ahrar el Şam komutanı az direnişle karşılaştıklarını söylediği Kabasin’in El Bab önündeki en önemli savunma hattını oluşturduğunu ve şimdi El Bab’a çok yönlü operasyon başlatabileceklerini belirtti. Böylelikle Arap milisi doğudan El Bab’a ilerleyen Kürt gruplarından önce kente girme imkânına kavuştu.

El Bab Türkiye sınırının 30 kilometre kadar güneyinde bulunuyor. Suriye hükümet kuvvetleri ile muhalifler arasında şiddetli çarpışmalara sahne olan Halep ile El Bab’ın arası da 30 kilometreyi buluyor. El Bab’ın Arap milisi tarafından alınmasının Halep’teki muhaliflere yarayacağı belirtiliyor. Radikal dincilerin yuvalandıkları El Bab’da hala onlarca IŞİD militanının saklandığı tahmin ediliyor. El Bab sakinlerinin büyük bölümü kenti terk etmişti.

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