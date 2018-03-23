YPG propagandasına 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, okul duvarlarına sprey boyayla terör örgütü YPG\'yi öven yazılar yazdıkları belirlenen yaşları 18\'den küçük 4 kişi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Başharık Mahallesi\'nde bulunan Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İnönü İlkokulu\'nun duvarlına sprey boyayla terör örgütü YPG\'yi öven şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yazıları yazdıkları belirlenen ve yaşları 18\'den küçük B.Y., T.D., B.B. ve O.Ü.\'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.