YPG IŞİD çatışması yoğunlaştı, asker kulelerden çıkarıldı

PYD kontrolündeki Kobani'yi ele geçirmek için saldırı başlatan IŞİD militanları ilerleyişini sürdürüyor. IŞİD militanları ile PYD'nin silahlı kanadı YPG güçleri, Türkiye sınırına yakın bir noktada çatışmaya devam ediyor. Çatışmaların yoğunlaşması üzerine, nöbetçi askerler kule ve kulübelerden çıkarıldı, sınır hattında zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Hasan Kırmızıtaş ve Mehmet Bulut’un haberine göre, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısındaki Telabyad ile Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nin karşısındaki Carablus'un kontrolünü geçen ocak ayında ele geçiren IŞİD militanları, iki ilçe arasında olan ve stratejik önemi bulunan PYD kontrolündeki Kobani'yi ele geçirmek için saldırı başlattı. IŞİD militanlarının batı ve güneyden Kobani'ye saldırı başlatmasının ardından, ilerleyişi sırasında güzergahında bulunan köyleri ele geçirmesiyle binlerce kişi evlerini terk ederek Türkiye sınırına dayandı. Birkaç günlük ilerleyişin ardından Kobani'ye hem batı hem de güneyden yaklaşan IŞİD militanlarının tehdidinden korkan 140 binin üzerinde Suriyeli, sınırdan geçirilerek Türkiye'ye alındı.

Türkiye sınırında çatışma

Son günlerde daha yavaş hareket eden IŞİD militanları, Kobani'ye 6 kilometre mesafedeki Suruç'un Karaca Köyü'nün hemen karşısındaki Siftek Köyü'ne konuşlandı. IŞİD militanlarının ilerleyişini durdurmak isteyen YPG güçleri de buraya yaklaşık 1 kilometre mesafedeki hakim tepeye mevziler kazdı. Kazılan mevzilerde silahlı YPG güçlerinin IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeleri dürbünlerle izlediği görülürken, hakim noktalara üzerinde doçkaların bulunduğu kamyonetler de yerleştirildi. Zaman zaman hem IŞİD, hem de YPG güçlerinin birbirine ağır silahlar ile ateş açtığı görüldü. Türkiye sınırının hemen yanı başında IŞİD ve YPG güçlerinin birbirine sık aralıklarla ateş ettiği görülürken, daha iç kesimlerdeki köylerde de süren çatışmalarda ise sık sık meydana gelen patlamaların sesi sınır hattından duyuluyor.

Kule ve kulübeler boşaltıldı

Çatışmaların yoğunlaşması ve Türkiye sınırına dayanmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır hattındaki önlemlerini artırdı. Sınırda hakim tepelere obüs topları yerleştirilirken, askerlerin can güvenliği de düşünülerek çatışma yaşanan bölgelerdeki nöbetçi kule ve kulübeleri boşaltıldı. Burada nöbet tutması gereken askerler ise sınır hattına belirli aralıklarla yerleştirilen zırhlı araçların içerisinde görevlendirildi. Sınır hattında zırhlı araçların içerisinde görevini sürdüren askerlerin, Suriye tarafını sürekli izleyerek gelişmeleri anlık olarak üstlerine ilettiği bildirildi.

Sınırda savaşı izliyorlar

Sınır hattında yaşanan hareketlilik sırasında onlarca meraklı vatandaş da Karaca Köyü'nün yüksek noktalarında toplanarak Suriye tarafındaki çatışmaları film gibi izliyor. Askerlerin sık sık uzaklaşmaları ve sınırı aşabilecek mermilere hedef olabilecekleri uyarısına rağmen, onlarca kişi Suriye tarafını dürbünlerle izlemeyi sürdürdü.

Gelişler de, gidişler de sürüyor

Sınır hattında çatışma hareketliliği yaşanırken, IŞİD tehdidinden kaçanların Türkiye'ye gelişi devam ediyor. Evlerini terk eden Suriyeli'ler yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile Yumurtalık bölgesinden sınırı geçiyor ve işlemlerinin ardından Türkiye'ye geçişlerine izin veriliyor. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Suriyeli'ler, IŞİD tehdidi nedeniyle evlerini terk ettiklerini ifade ederken, ülkelerinde biran önce barışın hakim olması dileğinde bulundu.

Öte yandan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda da onlarca kişi yeniden ülkelerine döndü. Çoğunluğu birkaç gün önce sınırı geçtiği ailesini Türkiye'deki akrabasına teslim edenlerin oluşturduğu Suriyeliler, Kobani'yi savunmak için geri döndüklerini ve savaşın bitmesi ile ailelerini de alarak eski yaşamlarına devam etmeyi istediklerini belirtti.