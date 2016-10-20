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Dünya
Deutsche Welle

YPG: Hava harekâtında 10 militan öldü

AP haber ajansına konuşan YPG komutanı, TSK’nın hava saldırısında açıklananın aksine 10 militanın öldüğünü belirtti

20 Ekim 2016 19:30

Suriyeli Kürt milislerin üst düzey komutanlarından biri, Türk jetlerinin Halep'in kuzeyine hava harekâtı düzenlediğini doğruladı. Ancak hava harekâtında 200'e yakın PYD/YPG üyesinin öldürüldüğü yönündeki haberleri reddetti. TSK, saldırıya ilişkin bir görüntü yayınladı.

 YPG komutanlarından Mahmud Barkhadan, AP ajansına yaptığı açıklamada, "çarşamba erken saatlerden bu yana Türk tanklarının Kürtlerin öncülüğündeki güçleri vurduğunu” söyledi. Jetlerin de operasyona gece katıldığını ve bölgeyi vurmaya devam ettiğini belirtti.

Barkhadan, şu ana dek 30'dan fazla hava saldırısı düzenlendiğini, 10 militanın öldüğünü, 20'sinin de yaralandığını kaydetti. Ancak sivil kayıplar hakkında bir açıklama yapılmadı.

"Türkiye’nin çatışmayı Türk-Kürt savaşına dönüştürerek IŞİD militanlarına yardım ettiği” suçlamasında bulunan Barkhadan, “Geri dönmeyeceğiz. DAEŞ ile savaşıyoruz. Bizi neden vuruyorlar?” dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ise Türk hava saldırılarında en az 11 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ölenlerin YPG'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi olduğu bildirildi.

TSK: 160-200 PYD unsuru etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı, Türk jetlerinin Halep kentinin kuzeyinde, ABD tarafından desteklenen Suriyeli Kürt militanları vurduğunu duyurmuştu.

TSK'dan operasyona ilişkin yapılan açıklamada "PYD/YPG terör örgütü unsurlarının bulunduğu tespit edilen Maarrat Umm Hawsh bölgesine hava harekâtı düzenlendiği" bildirilmişti.

Açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, PYD/PKK'nın yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atılmış, PYD/PKK unsurlarınca karargâh, toplanma/barınma ve silah/mühimmat deposu olarak kullanılan dokuz bina, bir zırhlı araç ikisi silahlı dört araç imha edilmiştir. Harekât sonucunda yaklaşık 160-200 PYD/PKK’lı unsurun etkisiz hale getirildiği kıymetlendirilmektedir" ifadeleri yer almıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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