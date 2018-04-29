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BBC Türkçe

YPG: Deyr ez Zor'un doğusunu ABD ile Rusya'nın desteğiyle IŞİD'den aldık

Suriye'de Halk Savunma Birlikleri YPG, petrol zengini Deyr ez Zor'u ABD ile Rusya'nın lojistik, hava ve sahada koordinasyon desteğiyle IŞİD'den aldıklarını duyurdu. YPG, Araplar ve Kürtlerden oluşan yerel idari meclisler kurmayı planladıklarını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), Deyr ez Zor'un doğusundaki tüm bölgeleri ABD ve Rusya'nın yardımıyla IŞİD'den aldıklarını duyurdu.

YPG internet sayfasından yayımladığı açıklamasında, operasyonlarına ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon ile Rusya'nın da 'havadan ve lojistik destek sağladığını, sahada da koordinasyon, danışmanlık yaptığını' belirtti.

Suriye'nin bu bölgesi, petrol kaynakları ve Irak'la sınır kapısı olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

YPG, Deyr ez Zor'daki operasyona Arap aşiretlerin de yardım ettiğini söyledi ve doğu bölgelerin ele geçirilmesiyle Kürtlerden ve Araplardan oluşan yerel idari meclisler kurmayı planladıklarını duyurdu.

YPG sözcüsü Nuri Mahmud açıklamada, "Şehrin doğusu, uluslararası koalisyon ve Rusya'nın desteğiyle IŞİD'den tamamen kurtarılmıştır. Uluslararası koalisyona ve Rus güçlerine havadan, lojistik destekleri, sahada da danışmanlık desteği ile koordinasyon için teşekkür ederiz" dedi.

Mahmud, YPG'nin 'desteğin artmasını umduklarını' söyledi.

Beyaz Saray, geçen hafta Suriyeli Kürtlere verilen destekle ilgili bir soruya, "Kürt müttefiklerimize verdiğimiz askeri destek konusunda yapılması gereken ayarlamaları kapsamlı olarak inceliyoruz" yanıtını vermişti.

Yaz aylarından bu yana YPG'nin çatı örgütü ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Rusya'nın desteklediği Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin doğusunda petrol yataklarının olduğu Deyr ez Zor'a doğru ilerliyordu.

SDG Eylül ayında Deyr ez Zor'un doğusunda IŞİD mevzilerini hedef alırken, Rusya destekli Suriye ordusuna bağlı birlikler ise batı bölgelerde kazanımlar sağlıyordu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Fırat'ın doğusunda bazı köylerin hala IŞİD'in kontrolünde olduğunu söyledi.

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