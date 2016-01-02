YPG, Azez'deki Tanab köyünü ele geçirdi

YPG liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri Azez yakınlarındaki Tanab köyünü ele geçirdi.

Habertürk’ün haberine göre Suriye'de Kürt ve Arapların ABD desteğinde oluşturdukları Suriye Demokratik Güçleri’nin Afrin’deki kolu, doğusunda kalan Halep vilayetindeki Azez kentinin yakınlarındaki Tanab köyünü ele geçirdi.

Suriye'de Terör örgütü PKK’nın çizgisindeki YPG’nin liderliğinde bulunan grup, Tanab’ı El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi’nin ve ortağı Ahrar el-Şam’ın elinden aldı. Suriye Demokratik Güçleri’nin hedefinde Halep’in kuzeyindeki Menagh Hava Üssü’nün olduğu ifade ediliyor.

Bu duruma göre Suriye Demokratik Güçleri’nin bir kolu Fırat Nehri’nin üzerinden diğeri de Suriye’nin kuzeybatısından ilerliyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Kürtlerin, Türkiye sınırına yakın olan Azez çevresinde ilerlemesinin Ankara’nın endişelerini arttıracağı yorumunda bulundu. Reuters, YPG’yi de ABD liderliğindeki koalisyonun hava operasyonlarına karadan en etkili destek veren ortak olarak nitelendirdi. Hafta içinde Suriye Demokratik Güçleri’nin Fırat üzerinden gelen grubu, Teşrin Barajı’nı ele geçirerek Türkiye’nin kırmızı çizgi saydığı Fırat’ın batısına geçmişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tanab’ın yanı sıra Tat Mıraş köyünün de Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolüne geçtiğini duyurdu ancak bu bilgi Suriye Demokratik Güçleri tarafından teyit edilmedi.

Azez; Halep ile Kilis arasındaki bölgeyi elinde tutan El Nusra Cephesi ve Ahrar el-Şam gibi cihatçı grupların en önemli lojistik üssü konumunda. Azez’in doğusunda ise IŞİD’in hâkimiyet alanı var. Fırat üzerinden gelen YPG ve Arap grupları, IŞİD'le savaşırken, Afrin’den doğuya doğru harekete geçen YPG ve Arap güçlerinin girdiği alanlarda Nusra ve diğer cihatçı gruplarla çatışıyor. Suriyeli Kürtler doğuda Afrin’i batıda ise Cerablus’tan Irak sınırına kadar olan bölgeyi kontrol ediyor.

Türkiye iki bölge arasında kalan IŞİD ve muhaliflerin kontrolünde olan Mare-Cerablus hattının Kürtlerin kontrolüne geçmesine karşı çıkıyor. SDG’nin harekâtına zaman zaman ABD de havadan destek veriyor.