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YPG: Ateşkes sona erdi; El Nusra’ya saldıracağız

Ramazan Bayramı nedeniyle üç günlük ateşkes ilan eden YPG, Rojava’daki El Nusra saldırılarının kesilmemesi nedeniyle ateşkesin bozulduğunu açıkladı

11 Ağustos 2013 13:03

Suriye’de Kürdistan Demokratik Birliği’nin (PYD) askeri kanadı YPG, Ramazan Bayramı nedeniyle Rojava’da ilan ettiği ateşkesi bitirdiğini ve El Nusra'ya saldıracağını açıkladı.

PYD tarafından yapılan açıklamada Ramazan Bayramı nedeniyle 8 Ağustos günü başlayan 3 günlük bayram ateşkesinin, devam eden saldırılar nedeniyle sona erdiği belirtildi.

ANF’de yer alan habere göre, Suriye’de hassas bir durumun yaşandığını belirten YPG yetkilileri, El Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Nusra Cephesi isimli radikal dinci grupların ülkeyi daha şiddetli bir ortama sürüklemeye çalıştığına dikkat çekti.

Bu nedenle söz konusu grupların ahlak dışı saldırılarla Kürtler ve Araplar arasında savaş çıkarmak istediklerine işaret edilen açıklamada “YPG güçlerinin dışında sivil vatandaşlar da hedef alınıyor, hatta eylemlerini intihar saldırılarına kadar vardırdılar. Ancak güçlerimiz ve Asayiş’in tedbirleri katliamların önünü aldı. Ayrıca bu güçler, çeteler ve Kürt hainlerinin de yardımı ile sivillerin katledilmesini hedef haline getirdiler” denildi.

 

'Tüm bölgeyi koruyacağız'

 

Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten YPG yetkilileri, bu saldırıların karışıklık çıkarmak isteyen karanlık güçlerin işine yaradığını ifade etti.

Bu saldırılar karşısında artık tahammül sınırlarını aştığını vurgulayan YPG yetkilileri, bu nedenle ateşkesi sona erdirdiklerinin altını çizerek, tüm saldırılara cevap vereceklerini ve tüm bölgeyi koruyacaklarını kaydetti.

Kendilerine ateşkes çağrısına bulunanlara bundan böyle sorumluluk düştüğünü söyleyen YPG Genel Komutanlığı, “Bizden ateşkes talebinde bulunan ulusal ve demokratik güçler ile dostlardan tutumlarını ortaya koymalarını bekliyoruz” dedi.

 

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