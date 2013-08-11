T24 LogoT24 Logo
Gündem

'200 kadar Türk askeri Halep'e girdi' iddiası

150-200 kadar Türk subay ve askerinin Suriye'nin Halep kentine girdiği ve 5 saat sonra sınıra döndüğü öne sürüldü

11 Ağustos 2013 12:55

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir birliğin dün gece Suriye’nin Halep kentine girdiği iddia edildi.

YDH'nin haberine göre, Avrupa’dan yayın yapan Suriyeli muhaliflere ait el-Hakika adlı internet sitesi, “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı haberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir birliğin Kilis Azez hattı üzerinden Halep’in Beni Zeyd bölgesine girdiğini iddia etti.

Haberde 150-200 kadar Türk subay ve askerinin İslamcı silahlı gruplara ait elbiseler ve semboller taşıdığı ve zırhlı araçlar kullandığı öne sürüldü.

 

'5 saat kadar kaldılar'

 

Türk askerlerinin gittiği Beni Zeyd bölgesinin Suriyeli Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye semtlerine komşu olduğunu belirten site, askerlerin burada 5 saat kadar kaldıktan sonra iki ülke arasındaki uluslararası sınır geçiş noktası olan Azez-Kilis hattından geri döndüğü bildirildi.
El Hakika’ya açıklamada bulunan kaynaklar, Türk askerlerinin Beni Zeyd’e girişini El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, Irak-Şam İslam Devleti ve Özgür Suriye Ordusu ittifakının Kürtlere yönelik yeni bir saldırı başlatacağına dair bir işaret olarak yorumladı.

 

ETİKETLER

türkiyesuriyeiç savaşpydypgel nusrael kaide

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24