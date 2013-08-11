'200 kadar Türk askeri Halep'e girdi' iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir birliğin dün gece Suriye’nin Halep kentine girdiği iddia edildi.

YDH'nin haberine göre, Avrupa’dan yayın yapan Suriyeli muhaliflere ait el-Hakika adlı internet sitesi, “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı haberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir birliğin Kilis Azez hattı üzerinden Halep’in Beni Zeyd bölgesine girdiğini iddia etti.

Haberde 150-200 kadar Türk subay ve askerinin İslamcı silahlı gruplara ait elbiseler ve semboller taşıdığı ve zırhlı araçlar kullandığı öne sürüldü.

'5 saat kadar kaldılar'

Türk askerlerinin gittiği Beni Zeyd bölgesinin Suriyeli Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye semtlerine komşu olduğunu belirten site, askerlerin burada 5 saat kadar kaldıktan sonra iki ülke arasındaki uluslararası sınır geçiş noktası olan Azez-Kilis hattından geri döndüğü bildirildi.

El Hakika’ya açıklamada bulunan kaynaklar, Türk askerlerinin Beni Zeyd’e girişini El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, Irak-Şam İslam Devleti ve Özgür Suriye Ordusu ittifakının Kürtlere yönelik yeni bir saldırı başlatacağına dair bir işaret olarak yorumladı.