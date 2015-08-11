YPG, ABD'ye Google Earth üzerinden IŞİD'lilerin koordinatlarını gönderiyor

New York Times gazetesi, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG ile ABD arasında sahada yürütülen işbirliğini ayrıntılı biçimde gözler önüne serdi. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Haseke bölgesinden bildiren Rukmini Callimachi imzasıyla yayımlanan haberde, YPG militanlarının tablet bilgisayarda Google Earth kullanarak, bölgede savaştıkları IŞİD militanlarının yerlerini işaretleyip, ABD'li yetkililere gönderdiklerini aktardı.

YPG sarı, IŞİD kırmızı

Terk edilmiş apartmanlar ve harabeye dönmüş villaların bulunduğu bölgede çatışan YPG'lilerinin bulunduğu yerleri sarı, IŞİD militanlarının saklandığı mevzileri ise kırmızı nokta ile işaretleyen 36 yaşındaki Talal Raman'ın yüzlerce mil uzaklıktaki ABD askeri operasyon odasındaki kullanıcıya şöyle yazdığı belirtildi:

"Silah arkadaşlarımız, düşmanın size gönderdiğim GPS (Küresel Konumlama Sistemi) adresinde hareket ettiğini görebiliyor."

Böylece, telsiz aracılığıyla konuştukları YPG militanlarından aldıkları GPS koordinatlarını ABD'li yetkililere ileten Raman, Amerikan savaş uçaklarının harekete geçmesini bekliyor.

Ardından YPG'lilerin verdiği koordinat vuruluyor ve koalisyon güçlerinin komuta odasından acilen "Lütfen arkadaşlarımızın iyi olduğunu teyit edin" mesajı geçiliyor.

Saldırılardan önce geri sayım

Her saldırıdan önce "3 dakika", "1 dakika" ve "30 saniye" diye geri sayım yapılarak, YPG militanlarının bulundukları bölgelerden ayrılmamaları sağlanıyor ve ardından hedef vuruluyor.