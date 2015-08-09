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Dünya

IŞİD'in Kraliçe Elizabeth'e suikast hazırlığı içinde olduğu iddia edildi

Saldırının, İngiliz vatandaşları tarafından, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 70'inci yıldönümünün kutlanacağı töreni hedef alacağı iddia edildi

09 Ağustos 2015 22:23

IŞİD'in, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in gelecek hafta katılacağı bir kutlama törenine bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Mail on Sunday gazetesinin iddiasına göre, İngiliz yetkililerce ortaya çıkarılan suikast planı kapsamında düzenlenmesi öngörülen saldırı, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 70'inci yıldönümünün kutlanacağı töreni hedef alacaktı.

Gazete, İngiliz polisi ve diğer güvenlik birimlerinin söz konusu suikast planını bozmak için "zamana karşı müthiş bir yarış" verdiğini belirtti.

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in de aralarında bulunduğu İngiliz Kraliyet Ailesi mensupları önümüzdeki Cumartesi günü Londra'da düzenlenecek askeri geçit ve kilise törenlerine katılacak.

Haberin yayımlanmasının ardından İngiliz emniyetinden yapılan açıklamada, halktan paniğe kapılmayıp kutlamalara katılmaları istendi.

Mail on Sunday, saldırı planı yapan teröristlerin İngiliz vatandaşı olduklarını ve Suriye'deki IŞİD komutanlarının emriyle hareket ettiklerini öne sürdü. Habere göre, teröristler 2013'teki Boston Maratonu saldırısında kullanılan düdüklü tencere bombasına benzer bir patlayıcı kullanmayı planlıyordu.

 

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