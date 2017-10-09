Yozgat’taki dehşetin kurbanlarına otopsi yapıldı (2)

YOZGAT’TAKİ DEHŞETİN KURBANI 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yozgat\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde, dün ayrı yaşadığı eşi Sıddık Gököz tarafından öldürülen Özlem Gököz (23), babası İsmail (59) ve annesi Zeynep Özçay\'ın (56) cenazeleri Yozgat Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından akşam geç saatlerde Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü’ne götürüldü. Burada yatsı namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından, Özlem Gököz, babası İsmail ve annesi Zeynep Özçay\'ın cansız bedenleri köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandılar.

DEVLET KORUYABİLİRDİ

Cenaze namazı öncesinde, açıklamalarda bulunan Dereçiftlik Köyü Muhtarı Sabit Özçay, yaşanan acı olayı anlatarak, üzüntülerini dile getirdi. Köy muhtarı Özçay, “Eşinden boşanma aşamasına gelen Özlem, mahkemeye müracaat ederek koruma talebinde bulunmuştu. Ama durumun bu noktaya geleceğini kimse hesaplayamadı. Devlet koruyabilirdi, koruyamadı. Sıddık Gököz’ün, 2 yaşındaki oğluna kötü davrandığını biliyoruz. Karnında sigara söndürdüğü, eşine karşı şiddet uyguladığı için ayrılmışlardı. 2 yaşındaki Umut şu anda, devlet korumasında ve o şekilde devletin himayesinde kalmasını istiyoruz. Kesinlikle karşı tarafa verilmesini istemiyoruz” dedi.

Köy muhtarı Sabit Özçay, Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi devam eden 24 yaşındaki Sıddık Gököz’ün ise yarın Dereçiftlik köyünde defnedileceğini söyledi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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