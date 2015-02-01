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Yaşam

Yozgat'ta zehirlenen köpek yol ortasında saatlerce can çekişti

Belediye ekiplerinin olay yerine yaklaşık bir saat sonra gelmesine vatandaşlar tepki gösterdi

01 Şubat 2015 19:49

Yozgat'ta zehirlenen bir köpek, saatlerce yol ortasında can çekişti. Ayağa kalmaya çalışan köpek, her defasında adım atamadan tekrar düştü. Vatandaşlar sahipsiz köpeğin can çekişmesini izlerken, belediye ekiplerine tepki gösterdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda bir süre dolaşan sokak köpeği ara sokakta aniden yere yığıldı. Doğan Haber Ajansı’ndan Halit Yılmaz’ın haberine göre, ağzından köpükler çıkan köpek, yol ortasında can çekişmeye başladı. Köpeğin can çekiştiğini gören vatandaşlar ise durumu telefonla belediye ekiplerine bildirdi.

Belediye ekiplerinin olay yerine yaklaşık bir saat sonra gelmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Belediye ekipleri, yerde can çekişen köpeği bir traktöre yükleyip götürdü.

 

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