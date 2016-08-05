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Yaşam

Yozgat'ta yük treni raydan çıktı

Kazanın ardından Yozgat-Ankara demiryolu hattı ulaşıma kapandı

05 Ağustos 2016 18:13

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü yakınlarında bir yük treni raydan çıkarak devrildi. Tren kazasının ardından Yozgat-Ankara demiryolu hattı ulaşıma kapandı.

DHA'nın haberine göre, kaza sabah 06.00 sıralarında Sekili Köyü Keller mevkiinde meydana geldi. Yerköy'den, boş akaryakıt vagonlarını alıp Kırıkkale’ye götüren 13364 sefer sayılı trenin 19 vagonundan 7’si raydan çıkıp devrildi. Vagonların devrildikten sonra sürüklenmesi sonucu demir yollarına ait 21 elektrik direği, 7 vagon ve tren rayları zarar gördü. Kaza sonrası jandarma ve Devlet Demir Yolları ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Demiryolunun hasar gören rayları onarıldıktan sonra ulaşıma açılacağı belirtildi. 
 

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YozgatYerköytren kazasıyük treni

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