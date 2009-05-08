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Yaşam

Yozgat’ta yıldırım düştü: 1 ölü

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 Erdoğan Eğilmez adlı bir çoban öldü, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

08 Mayıs 2009 03:00

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 çoban öldü, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çakmak beldesinin Çiçektepe mevkisinde koyun otlatan Erdoğan Eğilmez (44), aniden başlayan yağmurdan korumak için hayvanları bir araya toplamaya çalışırken bölgeye yıldırım düştü.

Yıldırım çarpan Eğilmez, olay yerinde hayatını kaybetti, 25 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Erdoğan Eğilmez'in cesedi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

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