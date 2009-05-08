Yozgat’ta yıldırım düştü: 1 ölü

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 çoban öldü, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çakmak beldesinin Çiçektepe mevkisinde koyun otlatan Erdoğan Eğilmez (44), aniden başlayan yağmurdan korumak için hayvanları bir araya toplamaya çalışırken bölgeye yıldırım düştü.



Yıldırım çarpan Eğilmez, olay yerinde hayatını kaybetti, 25 küçükbaş hayvan da telef oldu.



Erdoğan Eğilmez'in cesedi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

