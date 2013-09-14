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Yaşam

Yozgat'ta tren kazası: 5 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi yakınlarında bir yolcu treninin 3 vagonu raydan çıkarak devrildi

14 Eylül 2013 11:05

Yozgat'ın Yerköy ilçesi yakınlarında 225 yolcusu bulunan treninin 3 vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
 
Ankara'dan Diyarbakır'a gitmekte olan makinistliğini Mehmet Ali Aydın'ın yaptığı 11542 sefer sayılı Güney Doğu Ekspresi'nin 3 vagonu, Yerköy yakınlarında raydan çıktı.
 
Devrilen vagonlarda 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı yolcuların ayakta tedavileri yapıldı.
 
Kaza sonrası trende bulunan 225 yolcu, otobüslerle Sivas ve Kayseri'ye taşındığı.

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