Yozgat'ta tren kazası: 5 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi yakınlarında 225 yolcusu bulunan treninin 3 vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı.
Ankara'dan Diyarbakır'a gitmekte olan makinistliğini Mehmet Ali Aydın'ın yaptığı 11542 sefer sayılı Güney Doğu Ekspresi'nin 3 vagonu, Yerköy yakınlarında raydan çıktı.
Devrilen vagonlarda 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı yolcuların ayakta tedavileri yapıldı.
Kaza sonrası trende bulunan 225 yolcu, otobüslerle Sivas ve Kayseri'ye taşındığı.