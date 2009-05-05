Yozgat'ta trafik kazası: 17 yaralı

Yozgat'ta yolcu minibüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yusuf Telli yönetimindeki 66 LE 556 plakalı yolcu minibüsü, Sorgun ilçesinden Yozgat merkeze hareket halinde iken, E-88 kara yolunun Esentepe mevkisi Bahçeşehir Kavşağı'nda, ana yola çıkan Satılmış Gencer idaresindeki 66 H 0022 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.



Halk otobüsü DSİ deresi şarampolüne inerken, yolcu minibüsü refüjdeki direğe çarparak durdu.



Yozgat Valisi Amir Çiçek, Belediye Başkanı Yusuf Başer, İl Emniyet Müdürü Ekrem Nalcı da olay yerine giderek çalışmaları yönlendirdi.



Kazada yaralananların yolcu minibüsü sürücüsü Yusuf Telli (54), halk otobosü sürücüsü Satılmış Gencer (21) ile yolcular Cemalettin Susam (32), Zehra Caner (39), Hacer Bilen (49), Nezaket Kula (44), Filiz Kula (20), Ayşenur Öztürk (17), Ümmigülsüm Öztürk (20), Selvinaz Öztürk (44), Bayram Öztürk (40), Serap Duyar (21), Sevginur Şahin (6), Leyla Şahin (35), Betül Türkmen (28), Emine Türkmen (28) ve Yasin Türkmen (28) olduğu belirtildi.



Yozgat Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralılardan Selvinaz Öztürk'ün durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

