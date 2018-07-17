Yozgat'ta tarlada '8 milyon yıllık mamut çene kemiği' fosili bulundu

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık ‘8 milyon yıllık’, mamuta ait olduğu düşünülen ‘çene kemiği fosili’ bularak Yozgat Müzesi Müdürlüğü’ne teslim etti. Fosil üzerinde incelemeler yapıldığını belirten müze müdürü Hasan Şenyurt, Yozgat’ın değişik bölgelerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirtti.

“Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak bu son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat’ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Erkman, Yozgat’taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken bu yeni gelişme oldu. Böyle büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı” diyen Şenyurt, bulunan fosilin 8 ila 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini belirterek ekledi, “Artık mamutun iskeletleri tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi’ndeki farklı hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılmasını umuyoruz.”

Fosili bulan ve yetkililere haber veren çiftçi Alper Düşünceli, tarlasını sürerken fosilin traktörün arkasındaki tarım aletine takıldığını belirterek, “Fosilin çene kemiğini buldum. Devamının da olduğunu düşünerek, bulduğum bölgede tarla işlemeyi durdurdum. İnşallah Yozgat turizmine bir katkım olur” dedi