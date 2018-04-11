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Yozgat'ta şeker fabrikası işçilerinden 'kadro' eylemi

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT Şeker Fabrikası'nda çalışan yaklaşık 100 taşeron işçisi, fabrika önünde toplanarak kadro eylemi yaptı

11 Nisan 2018 20:12

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT Şeker Fabrikası\'nda çalışan yaklaşık 100 taşeron işçisi, fabrika önünde toplanarak kadro eylemi yaptı.
Fabrika önünde toplanan işçiler, \'Kadro beklerken işsiz kalacağız\', \'Şeker çalışanı üvey evlat mı?\', \'Hani kimse mağdur olmayacaktı\' sloganları attı. Burada işçiler adına konuşan Adnan Gözübüyük, kendilerine kadro sözü verilmesine rağmen, yayınlanan 696 sayılı KHK ile büyük şok yaşadıklarını söyledi.
Kadro alamadıklarını belirten Gözübüyük, \"Bütün bunların üzerine şeker fabrikalarının özelleştirilmesi haberleri ile bir kez daha yıkıldık. Bizler 12 ay sürekli çalışan ve KİT\'lere kadro verilmemesinden dolayı mağdur edilen Yozgat Şeker Fabrikası\'nda 111, diğer özelleşen 14 şeker fabrikalarında ise toplam bin 675 kişiyiz. Başbakanımız ve hükümet yetkilileri fabrikalarla ilgili açıklamalar yapıyor ancak bu açıklamaların hiçbirinde taşeron işçilerinin adı geçmiyor. \'Çalışanlar mağdur edilmeyecek\' denildiği halde bizleri kimse görmüyor ve duymuyor. Bizim de bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz, çocuklarımız, gelecekle ilgili hayallerimiz var ama bunların hepsi bir çırpıda silinip atılıyor. Madem, \'Çalışanlar mağdur olmayacak\' deniliyor, o zaman bir milyon taşerona verilen kadroya bizlerin de dâhil olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki hassasiyetine güveniyor, yetkili kişilerden resmi bir açıklama yapılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz\" dedi. Yapılan açıklamanın ardından işçiler olaysız dağıldı.

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