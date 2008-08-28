Yozgat'ta şarbon karantinası

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Aşağıeğerci köyünde ölen 4 büyükbaş hayvandan alınan numunelerde şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Yerköy ilçesinin Aşağıeğerci köyünde besicilik yapan Nurettin Aydoğdu ve Mustafa Çavuşoğlu'na ait 4 adet büyükbaş hayvanın aniden ölmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ölen hayvanlardan alınan numunelerin incelenmesinin ardından hayvanların şarbon hastalığından öldükleri tespit edilince, köy karantina altına alınarak, hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Tarım Müdürlüğü ekipleri, öncelikle büyükbaş hayvanlar olmak üzere köydeki tüm hayvanlara koruyucu aşı uygulamaya başlattı.

