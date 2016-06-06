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Yozgat'ta otobüs devrildi; 3 ölü, 15 yaralı

Otobüsün altında sıkışan ve vinç yardımıyla çıkarılan cesetler, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

06 Haziran 2016 15:45

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Sivas'a seyreden Ümit Çınar idaresindeki 58 TD 900 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Sivas karayolunun Oluközü beldesi çıkışında kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole devrildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yolculardan Muhammet Fatih Yıldırım (22), Betül Gandemir ve Zerrin Danyeli olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 15 yolcu ise ambulanslarla kaldırıldıkları Yozgat, Akdağmadeni ve Sorgun'daki hastanelerde tedavi altına aldı.

Otobüsün altında sıkışan ve vinç yardımıyla çıkarılan cesetler, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

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