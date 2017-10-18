Yozgat'ta ormanlık alanlara bin ahşap kuş yuvası

YOZGAT,(DHA) -YOZGAT Milli Parkı Çamlık başta olmak üzere, diğer ormanlık alanlara ahşap kuş yuvaları yerleştirildi.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Yozgat’taki doğal güzelliklerin korunmasına katkı sağlamak adına doğal dengenin de korunması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda özellikle kış aylarında zarar gören kuş yuvalarını korumak istediklerini belirten Eğilmez, “Bu amaçla bin civarında ahşap kuş yuvası yaptırdık. Bunları orman arazisindeki ağaçlara yerleştirmek üzere, ilgililere dağıtımı yapıldı. Milli Park Çamlık bölgesine ise 70 adet kuş yuvası takıldı. Özellikle Doğa Koruma Merkezi bölgesine özel ahşap yuvalar yaptırdık” dedi.



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