Yozgat'ta öğretmen servisi devrildi: 12 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 11'i öğretmen 12 kişi yaralandı.

Sorgun'dan görev yaptıkları Yeniyer beldesi Ahmet Fakılı Mahallesi'ndeki okula giden öğretmenleri taşıyan İsmail Güran (45) yönetimindeki 66 M 3658 plakalı servis minibüsü, Karakız Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan öğretmenler Fatma Küpçü (29), Neslihan Karapınar (26), Nazlı Akyüz (28), Ertuğrul Yücel (42), Yasin Çelik (32), Sebahattin Çakmak (36), Taha Mert (28), Sema Çelik (27), Sümeyye Erbek (23), Fatma Uymaz (27) ve Mustafa Babaarslan (43) ile servis şoförünün kızı olan 7. sınıf öğrencisi Tuğçe Güran (13) yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Ahmet Fakılı İlkokulu/Ortaokulunda görevli öğretmenler ile öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.