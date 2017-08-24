Yozgat'ta MHP'den toplu istifa

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta, Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partiye destek olmak amacıyla Şefaatli İlçesi\'nde 41 kişi istifa etti.

Aralarında, MHP Milletvekili adayı Orhan Yüksel, Belediye Başkan adayı Yakup Öztürk, eski İlçe Başkanı Bünyamin Katipoğlu\'nun da bulunduğu toplam 41 kişi MHP\'den istifa dilekçelerini toplu halde İlçe Seçim Kurulu\'na teslim etti. MHP Şefaatli ilçesi eski Başkanı ve eski Üst Kurul Üyesi Bünyami Katipoğlu yaptığı açıklamada, şöyle reri:

\"Türk milletini karşılıksız seven insanlar olarak MHP\'de uzun yıllar samimi duygularla siyaset yaptık. Bundan böyle siyaseti aynı duygularla sayın Meral Akşener hanımefendinin kurmakta olduğu yeni partide yapacağız. Türk milletinin yeni umuduna yeni heyecanına ortak olmak istiyoruz.\"



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