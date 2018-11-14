Yozgat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat) (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun ilçesine bağlı Yeniyer beldesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Sorgun İlçe Jandarma ekipleri, Yeniyer beldesi Ahmetfakılı Mahallesi Kışla Mevki\'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda İ.G. (48), A.B. (22), M.A. (22), İ.Y. (16), S.Y. (22) ve Y.Y. (44) suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kazıda kullanılan 2 kürek, 2 kazma, 1 tırmık, 1 manila ve 1 matkap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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