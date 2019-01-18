T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yozgat'ta jandarma ekipleri, doğaya yiyecek bıraktı

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya buğday ve ekmek bıraktı

18 Ocak 2019 20:15

YOZGAT, (DHA) - YOZGAT\'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya buğday ve ekmek bıraktı.
Yozgat il genelinde etkili olan tipi ve kar yağışının ardından, jandarma ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yerleşim alanları dışında bulunan bölgelere yiyecek bıraktı. Kuşların görebilecekleri açık alanlara buğday döken ekipler, ağaç dallarına da ekmek koydu.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YOZGAT DHAYOZGATJandarma KomutanlığıYozgatKuşlarKuşlarınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24