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Spor

Yozgat'ta güreş heyecanı tamamlandı

YOZGAT,(DHA) - BÜYÜKLER Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda tamamlandı

11 Mart 2018 19:33

YOZGAT,(DHA) - BÜYÜKLER Grekoromen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakaları Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda tamamlandı. Süper Ligin ilk 3 hafta müsabakalarının oynandığı karşılaşmalar sonunda A Grubunda; İstanbul Büyükşehir, Manisa Akhisar, Çaykur Rize, İzmir Büyükşehir 4\'er puanla sıralandı. Konya Büyükşehir 2 puan toplarken, Bursa Büyükşehir ve Çankırı Yaren puan alamadı. B Grubunda ise; Ankara Ego, Kayseri Şeker, Kasımpaşa 4\'er puan, Konya Selçuklu 3 puan, ASKİ 2 puan, Yozgatspor 1 puan çıkardı. İstanbul Güreş İhtisas puansız evine döndü.
KENDİ ADINI TAŞIYAN SALONDA MİNDERE ÇIKTI
Avrupa ve Dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, doğup büyüdüğü güreşçi olarak yetiştiği memleketi Yozgat’ta yıllar sonra ilk defa mindere çıkma heyecanı yaşadı.
2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi\'ne güreş kariyerine başlayan ve 2005 yılında Ankara ASKİspor’da kulüp hayatına merhaba diyen Rıza Kayaalp, 13 yıl aradan sonra tekrar Yozgat’a gelerek mindere çıktı. İki gündür Grekoromen Türkiye Süper Lig müsabakalarının Yozgat’ta devam ettiğini kendisinin de bu müsabakalar için memleketine geldiğini söyledi. Türkiye’nin en iyi takımları burada şampiyon olabilmek için mücadele ettiğini hatırlatan Kayaalp, ‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Spor gibi bir çok iyi kulüp burada yarışıyor. Ben de kulübüm adına memleketime geldim ve burada güreş yaptım. Uzun zamandır Yozgat’ta mindere çıkmamıştım. Yozgatlıların, hemşerilerimin önünde kendi adımı taşıyan spor salonunda güreşmek benin için çok güzel oldu. Yozgat gibi bir şehrimizin böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapması gerçekten çok önemli’’ dedi.
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