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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yozgat'ta 'FETÖ' soruşturması; 2 vali yardımcısı görevden alındı

'FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturmaların selameti açısından görevden alındıkları bildirildi

06 Mart 2017 16:20

Yozgat'ta 2 vali yardımcısı 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, vali yardımcılarının soruşturmaların selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Harun Gökçeoğlu'nun haberine göre, açıklamada şöyle dendi:
"Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olabileceği değerlendirilen Yozgat Valiliğinde görevli Vali Yardımcıları E.E. ve D.E., haklarında yürütülen soruşturmaların selameti açısından İçişleri Bakanlığı’nca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmışlardır."

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