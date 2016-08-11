Yozgat'ta engelli kadına tecavüz etmekle suçlanan 5 kişi için gözaltı kararı

Yozgat'ın Cürali köyünde engelli bir kadının en az 5 kişinin tecavüzüne uğrayıp hamile kaldığı, zanlıların ise ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı yönündeki haberlerin basına yansıması üzerine, Valilik harekete geçti. Açıklama yapan Yozgat Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, zanlılar için gözaltı kararı alındığını ve mahkemenin gizlilik kararı verdiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bu olayla ilgili olarak mağdurun ailesinin adli makamlara müracaatı üzerine gerekli adli işlemler Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılmıştır. Ayrıca gereken her türlü idari işlemin yapılması için ilgili kurumlara talimat verilmiştir. Soruşturma dosyasına ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılmasının şu aşamada adli süreci olumsuz etkileyeceği kanaatiyle Çayıralan Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine Çayıralan Sulh Ceza Hakimliği'nce söz konusu soruşturmada gizlilik kararı verilmiştir" dendi.

Gözaltı kararı çıktı

Valilik açıklamasında, "Bu sebeple konunun tam olarak açığa kavuşturulabilmesi için soruşturma hakkında detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılamamaktadır. Ancak adli makamlardan alınan bilgilere göre, mağdurun ve babasının verdiği bilgiler doğrultusunda 5 kişiye adli kontrol şartı ile her gün kolluk birimlerine imza atma zorunluluğu ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. Adli makamlarca yapılan yeniden değerlendirme neticesinde şüpheliler hakkında ayrıca gözaltı kararı alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Mağdur için bakanlık devrede

Açıklamada ayrıca, “Yozgat Valiliği olarak, mağdurun ailesiyle iletişime geçmek üzereAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz bünyesinde görevli uzman bir psikolog ve sosyal çalışmacı görevlendirilmiştir. Savcılık talebi üzerine ilgili şahsın bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde başlatılmıştır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde görevli kurum avukatı 10 Ağustos 2016 tarihi itibariyle mağdur lehine davaya müdahil olmak üzere ivedilikle görevlendirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığımıza adli sürecin hızla ilerlemesi için gerekli tedbirleri almaları talimatı verilmiştir. Yozgat Valiliği’nce mağdurun ve ailesinin korunması ve adaletin süratle tecelli etmesi için tüm idari tasarruflar eksiksiz olarak yerine getirilmeye ve bu elim hususta kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edilecektir” bilgilerine yer verildi.