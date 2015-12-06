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Yaşam

Yozgat'ta egzoz dumanından zehirlenen iki genç yaşamını yitirdi

Duhan Çiftçi ve Yunus Kılıç'ın kapalı dükkan'da araç çalıştırdıkları bu nedenle zehirlendikleri belirlendi

06 Aralık 2015 18:24

Yozgat'ta kapalı dükkanda çalıştırdıkları aracın içerisinde sohbet eden 2 genç, egzoz dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Duhan Çiftçi (19), arkadaşı Yunus Kılıç (19) ile sohbet etmek için Yozgat Galericiler Sitesi'ndeki çalıştığı iş yerine gitti. Oğlunun eve gelmemesi üzerine endişelenen baba Adem Çiftçi, çocuğunu aramaya başladı. Oğlunun çalıştığı iş yerine giden baba, Duhan'ı ve arkadaşını otomobilde baygın şekilde görünce iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi.

Olay yerine çağrılan ambulansla Duhan Çiftçi Yozgat Devlet Hastanesine, Yunus Kılıç ise Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gençlerin olay yerinde egzoz dumanından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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