Yozgat'ta damat dehşeti: 4 ölü (1)

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde 24 yaşındaki Sıddık Gököz, ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı av tüfegiyle öldürdü. Katliamın ardından Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz de arazide intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı bağlı Dereçiftlik Köyü\'nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz\'ü terk edip, ailesinin evine yerleşti. 1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı. Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

KATLİAM\'IN ARDINDAN FACEBOOK\'TAN CANLI YAYIN YAPTI

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.