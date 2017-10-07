T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yozgat'ta damat dehşeti: 4 ölü (1)

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü'nde 24 yaşındaki Sıddık Gököz, ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay'ı av tüfegiyle öldürdü

07 Ekim 2017 23:44

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde 24 yaşındaki Sıddık Gököz, ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı av tüfegiyle öldürdü. Katliamın ardından Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz de arazide intihar ederek yaşamına son verdi.
Olay, ilçeye bağlı bağlı Dereçiftlik Köyü\'nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz\'ü terk edip, ailesinin evine yerleşti. 1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı. Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.
KATLİAM\'IN ARDINDAN FACEBOOK\'TAN CANLI YAYIN YAPTI
Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT DHAYOZGAT AydıncıkDereçiftlik KöyüSıddık GöközGöközZeynepKatliamınOlayilçeyeKATLİAM ARDINDAN FACEBOOK CANLI YAYIN YAPTI SosyalFacebook

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24