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Yozgat'ta, Afrin harekâtına katılmak için dilekçe verdiler

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yaşları 20 ile 60 arasındaki bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdi

23 Ocak 2018 19:45

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde yaşları 20 ile 60 arasındaki bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdiler.
Sorgun\'a bağlı Yeniyer beldesi Ahmetfakılı Mahallesi\'nden Sorgun Askerlik Şubesi\'ne gelen gönüllüler, nöbetçi subaya \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak istediklerini belirterek dilekçe vermeye geldiklerini söyledi. Kısa bir kontrolden sonra şubeye girerek dilekçelerini verip çıkan gönüllülerden Abdullah Çevik, 60 yaşında olduğunu ve söz konusu vatan olunca değil 60 yaş, 100 yaşında bile olsa Afrin\'e de Yemen\'e de gitmeye hazır olduğunu söyledi. Aynı mahalleden İsmail Biçer de Afrin\'de savaşmaya gitmeye hazır olduğunu belirtti.
Yeniyer beldesinin Karakız Mahallesi\'nden gelen Süleyman Erdinç ise \"Bir Türk olarak 10 bin kilometre öteden gelerek sınırlarımızı tehdit eden düşmana karşı her zaman savaşmaya hazırız. Gerekirse vatan için canımızı veririz. Nasıl ki Amerikan, İngiliz gelip bizim sınırlarımızı tehdit edebiliyorsa, biz de malımızla, canımızla sınırlarımızı korur, şanlı ordumuza destek oluruz. Ordumuza destek olmak, onlarla birlikte savaşmak için bugün dilekçemizi verdik. Bizi çağırdıkları zaman, vatanımızı savunmak uğruna Afrin\'e gitmeye hazırız\" diye konuştu.

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