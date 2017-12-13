Yozgat’ta 950 yeni polis mezun oldu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreni ile 950 polis adayı yemin ederek emniyet teşkilatına katıldı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 22 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 450’si kadın 950 polis adayının mezuniyet töreni, polis adaylarının yerlerini almasıyla başladı. Bando eşliğinde yapılan tören yürüyüşü ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, polis adaylarının eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi. Kütükoğlu, konuşmasında, Yozgat POMEM’in 1997 yılında kurulduğunu hatırlatarak, \"Okulumuz kurulduğu yıldan bu yana emniyet teşkilatına sayıları 10 binleri bulan ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, gözünü kırpmadan, ülkesi, için, bayrağı için, devleti için şehit olan polis memurları yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece de yetiştirecektir. Yozgat POMEM olarak 20’nci dönem 950 vatan evladını mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz\" dedi.

Mezun olan öğrenci yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği tören, 22 haftalık eğitim sürecinde dereceye giren 10 öğrenciye diploma ve ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Daha sonra öğrenciler hep birlikte yemin ederek polislik mesleğine ilk adımı attı. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atıp bir birleriyle kucaklaşmasının ardından tamamlandı.

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