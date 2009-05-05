Yozgat'ta 4 ayda 399 kişiyi kene ısırdı

Yozgat'ta, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneler ortaya çıkmaya başladı. Kene ısırması nedeniyle bu yıl Nisan ayı sonuna kadar 399 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ederken, 2 kişide KKKA Hastalığına rastlandı.



İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uyanık, “Kene ısırması sebebiyle sağlık kuruluşlarına gelen 399 kişiden 5'i tedavi için il dışına sevk edildi. İki kişide KKKA hastalığına rastlandı. Hastalarımız, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bir hastamızın tedavisi sürüyor ve yaptığımız takiplerde bu kişinin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik” dedi.



