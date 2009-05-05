T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yozgat'ta 4 ayda 399 kişiyi kene ısırdı

05 Mayıs 2009 19:05

Yozgat'ta, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan keneler ortaya çıkmaya başladı. Kene ısırması nedeniyle bu yıl Nisan ayı sonuna kadar 399 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ederken, 2 kişide KKKA Hastalığına rastlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uyanık, “Kene ısırması sebebiyle sağlık kuruluşlarına gelen 399 kişiden 5'i tedavi için il dışına sevk edildi. İki kişide KKKA hastalığına rastlandı. Hastalarımız, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bir hastamızın tedavisi sürüyor ve yaptığımız takiplerde bu kişinin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24