Yozgatlı çobanlar, 41 kınalı koyunu Mehmetçiğe gönderdi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Kadışehri ilçesinde bir araya gelen koyun ve keçi yetiştiricisi 36 çoban, Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlere destek olmak amacıyla aralarında topladıkları 41 kurbanlık koyunu, kına yakıp, nazar boncukları taktıktan sonra dualarla Hatay’ın Hassa ilçesine gönderdi.

İlçe meydanında düzenlenen programa, Kaymakam Seyfullah Ordueri, Belediye Başkanı Davut Karadavut, İlçe Müftüsü M. Akif Karabulut ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile 36 çoban katıldı. Kadışehri Kaymakamı Seyfullah Ordueri, “Milletimiz, ordumuzun ve devletimizin arkasında olduğu müddetçe bu ülke kıyamete kadar baki kalacaktır” dedi.

Devleti ve milleti için savaşan askerlere ellerinden gelen desteği vermek istediklerini ifade eden küçükbaş hayvan yetiştiricisi çobanlardan Şahin İbiş de konuşmasında, “Koçumuz değil canımız feda olsun. Canımızla, malımızla askerimizin yanındayız. Malımızı, canımızı feda ederiz ama bir karış toprağımızı feda etmeyiz. Şehidimizin kanını da yerde koymayız. Duamızla, canımızla, malımızla askerimizin, devletimizin yanındayız. 36 çoban arkadaşımız bir araya gelerek 41 tane kurbanlık koyunu askerlerimize hediye ediyoruz” dedi.

İlçe Müftüsü M. Akif Karabulut’un dualarının ardından kurbanlık koyunlar, tekbirler eşliğinde kamyonete yüklenerek Hatay’ın Hassa ilçesine gönderildi.



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