Yozgat’ın antik tarihi kayıt altına alınıyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BOZOK Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından, Yozgat’ta 2017 yılı içerisinde 74 ayrı bölgede yapılan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında elde edilen bulgular fotoğraflanarak dijital ortamda kayıt altına alındı.

Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hacer Bayraktar, 2017 yılında Yozgat’ta 74 arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapıldığını, elde edilen verilere göre Yozgat’ın antik dönemde çok önemli bir kültür bölgesinde yer aldığını söyledi. Bayraktar, Yozgat Merkez, Yerköy, Şefaatli ve kısmi olarak Sarıkaya ilçelerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, arkeolojik yerleşim alanlarında yürütülen çalışma kapsamında bölgelerin koordinatlarının dijital sistemler üzerinde kaydedildiğini söyledi. Bayraktar, “Çalışma yapılan antik yerleşimlerde tespit edilen çanak-çömlek parçaları gibi buluntular da belgelenerek, yüzey araştırmasının materyal alt yapısı hazırlanmıştır. Böylece yüzey araştırması çalışmaları ile yerleşimlerin yapılanması ve tarihsel süreci büyük ölçüde tespit edilerek arkeolojik açıdan değerlendirilmiştir” dedi.

Bozok Üniversitesi tarafından sürdürülen çalışmaların ilerleyen dönemlerde, yapılması planlanan kazı çalışmaları için önemli kaynak olacağını ifade eden Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Bayraktar, “Tespit edilen kültür varlıklarının ulusal ve uluslararası camiada tanınırlığını sağlamak amacıyla, tanıtım çalışmaları da devam etmektedir. Bölgede erken tunç çağından, demir çağının sonuna kadar olan dönemlere ait çok sayıda yerleşim bulunması dikkat çekicidir. Bu veriler, Yozgat’ın antik dönemde çok önemli bir kültür bölgesinde yer aldığını göstermektedir. Gerçekleştirmeyi planladığımız çalışma ile birlikte Anadolu arkeolojisi açısından da önemli sonuçlara ulaşılacağı ve özellikle de İç Anadolu Bölgesi’nin Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemi kültürleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler elde edileceği düşünülmektedir” diye konuştu.

Çalışmaların belgelenmesinde önemli yer tutan fotoğraflar, Fen Edebiyat Fakültesi Salonu\'nda sergilendi. Serginin açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurnaç ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de katıldı.



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