T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yozgat'a, Türkiye'de hızla yaygınlaşan su kayağı tesisi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta geçen yıl ilk etabı tamamlanan Spor Vadisi Projesi'nin ikinci etabında yer alan 'Kablolu Su Kayağı' tesisinin yapımına hız verildi

25 Eylül 2017 16:08

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta geçen yıl ilk etabı tamamlanan Spor Vadisi Projesi\'nin ikinci etabında yer alan \'Kablolu Su Kayağı\' tesisinin yapımına hız verildi. Vali Yurtnaç, Kadınlar Termal Aqua Park, Spor Vadisi, Kablolu Su Kayağı ile Yozgat\'ın sınıf atlayacağını belirtti.
Türkiye\'de son yıllarda hızla yaygınlaşan, Yozgat\'ta da kurulumu yapılan Kablolu Su Kayağı tesisinde sona gelindi. Spor Vadisi içerisindeki gölette kenarında kurulumu tamamlanmak üzere olan tesiste incelemede bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
\"İlimiz yeni bir spor dalına daha kapı araladı. Ülkemizde son dönemlerde yaygınlaşan kablolu su kayağı tesisini ilimize kazandırmak için başlattığımız çalışmanın sonuna geldik. Biz Yozgat\'ı spor turizmi merkezi yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu konuda ilimize spor konusunda yatırım yapmak isteyen herkese sonuna kadar destek vereceğiz.\"
VALİ YURTNAÇ: YOZGAT SINIF ATLAYACAK
Vali Yurtnaç, Yozgat\'ta yaşayan hem de dışardan Yozgat\'a gelecek kişilerin hayat kalitesinin bu tesislerle artacağını, Yozgat\'ın tatil ve spor alanında fırsat şehri haline geleceğini ifade etti. Vali Yurtnaç, Kadınlar Termal Aqua Park, Spor Vadisi, Kablolu Su Kayağı ile Yozgat\'ın sınıf atlayacağını belirtti. Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Yurtnaç, şöyle dedi:
“Kısa bir süre önce başlanılan çalışmaların sonuna gelindi. Tesis 1 ay içerisinde tamamlanarak, kullanılabilir hale gelecek. Burada kablolu su kayağı tesisinin yanı sıra kafeterya, lokanta, düğün salonu, piknik alanları ve yürüyüş yolları da olacak. Saydığımız tesislerin inşaatlarına da başlanıldı. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte burası hem Yozgat için hem de Yozgat\'a dışardan gelecek vatandaşlarımız için bir cazibe merkezi olacak.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT DHA YOZGATSpor Vadisi ProjesiSu KayağıVali Yurtnaç Kadınlar Termal Aqua Park Spor Vadisi Kablolu Su KayağıYozgatTürkiyeKablolu Su KayağıSpor VadisiYozgat Valisi Kemal YurtnaçBiz YozgatYURTNAÇ YOZGAT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24