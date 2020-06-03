Yozgat'ta kenenin ısırdığı iki kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta kene tarafından ısırıldıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alınan 68 yaşındaki Ömer Çekerek ve kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle Sivas'a sevk edilen Afgan uyruklu 36 yaşındaki M.F. hayatını kaybetti.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde kene tarafından ısırılan 68 yaşındaki Ömer Çekerek tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çekerek, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde toprağa verildi. Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek’in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yozgat’tan kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesi ile geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Afgan uyruklu 36 yaşındaki M.F. isimli bir çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



