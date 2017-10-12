Yozgat Çamlık Milli Parkı'na gece araç giriş- çıkışı yasaklanacak

YOZGAT, (DHA)- TÜRKİYE’nin ilk milli parkı olma özelliği taşıyan, Çamlık Milli Parkı, güvenlik gerekçesiyle belirlenen saatlerin dışında araç giriş- çıkışına kapatılacak.

Yozgat’ta, kendine has bitki dokusuyla, içinde farklı canlı türlerine de ev sahipliği yapan Çamlık Milli Parkı’nda, artan insan sayısı ve kullanımıyla birlikte kontrolü ve güvenliği sağlamak adına giriş-çıkış saatlerine kota uygulanacak. Milli Parkın bu yıl, Yozgat Belediyesi’ne devrinden sonra yapılan düzenlemelerle birlikte ziyaretçi sayısının arttığını belirten Belediye Başkanı Kazım Arslan, güvenlik görevlisi sayısını artırdıklarını da belirterek, “Geceleri belli saatten sonra araç giriş-çıkışına Çamlık Milli Parkı’nı kapatacağız. Aksi durumda bir yangın veya farklı olumsuz olayın meydana gelmesi kaçınılmazdır” dedi.

Başkan Arslan, çamlıkta devreye girecek uygulamanın vatandaşları olumsuz yönde etkilemeyeceğini, sadece kötüye kullanım ve yangın gibi olumsuzlukların önüne geçileceğini ekledi.



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