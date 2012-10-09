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Bilim / Teknoloji

YouTube, 60 uluslararası kanala destek verecek

YouTube kanallara destek olan reklam verenler için de güvenli bir internet sitesi oluşturmayı amaçlıyor

09 Ekim 2012 22:15

Youtube içeriğini zenginleştirmek adına internet sayfasına 60 uluslararası kanal ekledi. YouTube'a yeni eklenmiş kanallar arasında, İngiliz, Fransız ve Alman izleyicileri için hazırlanmış özel programlar mevcut. 

log.comtr'nin haberine göre; Google’ın Televizyon ve Eğlenceden Sorumlu Başkan Yardımcısı Robert Kyncl’in, AllThingsD’ye yaptığı konuşmada, şirket olarak kitlesel bir gelişim istediklerini ve bu gelişim ile başarının geleceğini açıkladı. Sistemi oturtmak için YouTube, kanal sahiplerine önümüzdeki yıllarda izlenme sayısından bağımsız olarak para da ödeyecek.

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