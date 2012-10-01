Youtube'un Türkçe versiyonu yayında

Google'un Levent'teki Türkiye ofisinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenleyen Youtube Ürün Yönetim Müdürü Matthew Glotzbach, uluslararası video paylaşım sitesinin Türkçe versiyonunun "com.tr" uzantılı adresiyle bugün yayına girdiğini açıkladı.

Youtube'un Türkiye sürümünün üç önemli yenilik getirdiğini belirten Glotzbach, "Birincisi, Youtube Türkçe olacak. İkinci olarak, Youtube'un Türkiye sürümü sadece bir çeviriden ibaret değil. Kullanıcılar, Türkiye'ye özgü içeriği olan bir anasayfa görecekler. Üçüncü olarak da, sitenin Türkiye sürümüne "youtube.com.tr" adresinden ulaşılabilecek" diye konuştu.

Geçerli mahkeme kararıyla içerik bloke edilecek

Hz. Muhammed'e hakaret içeren "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmin Youtube'un Türkiye sürümünde bulunup bulunmayacağı sorusuna Glotzbach, "Spesifik içerikler hakkında konuşamam. Fakat ilke olarak, yerel sürümümüz için yerel mahkemelerin geçerli kararlarıyla içerikler bloke edilebilir" yanıtını verdi.