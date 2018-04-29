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BBC Türkçe

YouTube'un merkezinde 'silahlı saldırgan' paniği

YouTube'un ABD'nin California eyaletindeki merkezinde 'silahlı saldırgan' olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden polis yetkilileri, olayda 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer silahlı saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kadının da binada ölü b

29 Nisan 2018 20:30

Video platformu YouTube'un ABD'nin California eyaletindeki merkezinde 'silahlı saldırgan' olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden polis yetkilileri, 4 kişinin ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı.

San Bruno Polis Şefi Ed Barberini, silahlı saldırgan olduğuna inanılan bir kadının binada bulundu ölü bulunduğunu ve ölümün "kendisi tarafından açılan bir yaradan kaynaklandığını" söyledi.

Şirketin San Bruno'daki merkezinde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulanslar sevk edilmişti.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde çalışanların panikle binadan ayrıldıkları görülüyordu.

Yetkililer ayrıca halka olay yerinden uzak durma çağrısı yapmışlardı.

YouTube'u çatısı altında bulunduran Google da, "ateş açılmış olması muhtemel olan bir olayı" incelediklerini duyurdu.

Yerel basının paylaştığı görüntülerde, çalışanların elleri havada bir şekilde binadan ayrıldıkları görülüyor.

YouTube'un ürün müdürü Todd Sherman attığı tweet'te, "Toplantıdaydık ve sonra insanların koştuklarını duyduk çünkü yeri gümbürdetiyordu. İlk düşündüğüm deprem olduğuydu" ifadelerini kullanıyor ve şöyle devam ediyor:

"Yere baktım ve yerde ve merdivenlerde kan damlaları gördüm. Tehlike var mı diye baktık ve sonra aşağıya ve çıkışa yöneldik."

https://twitter.com/tdd/status/981262640830754817

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