Youtube'tan para kazananlar

T24- Reklam şirketi TubeMogul’un araştırmasına göre, Youtube üzerinden yılda binlerce dolar gelir elde edenler var. Bir yıl süren araştırmada ilk 10’un içinde bir Türk’ün ismi de geçiyor. Gelirler, sayfalara konan reklamlar üzerinden elde ediliyor. Reklamlardan tıklanma başına 1.50 dolar elde ediliyor. Youtube ve sayfa sahibi geliri yara yarıya paylaşıyor



1- Shane Dawson 315 bin dolar



Shane Dawson’ın üç farklı kanalı var. En çok seyredilen kanalında komedi skeçleri ve müzik parodileri yayınlıyor. Diğer kanallarındaysa ‘Ask Shane/Shane’e Sor’ adlı bir seri ve iPhone’u ile çektiği resimler var. Araştırmanın yapıldığı sürede Dawson’un kanallarını 432 milyon kişi ziyaret etti.



2- The Annoying Orange/Sinir Bozucu Portakal 288 bin dolar



Meyveler hakkında mutfakta geçen bir komedi serisi. Orange/Portakal’ı seslendiren ve serinin akıl hocası olan kişi Dane Boedigheimer. 350 milyon ziyaretçileri oldu.



3- Philip DeFranco 181 bin dolar



Politikadan popüler kültüre çeşitli konular hakkında program yapan Philip DeFranco, pazartesiden perşembeye videolarını Youtube’a yüklüyor. 249 milyon kişi DeFranco’yu takip ediyor.



4- Ryan Higa 151 bin dolar



“Nasıl gangaster olunur” ve “Nasıl Ninja olunur” videolarıyla tanındı. 2.6 milyon fanatiği olan Higa, Youtube’un en çok üyesi olan kanalının sahibi.



5- Fred 146 bin dolar



Lucas Cruikshank’ın ‘altı yaşındaki yalnız Fred’ rolünü oynadığı ve annesinin kamerasını kullanarak çektiği videoları büyük ilgi görüyor. Hatta Nickelodeon kanalı popüler Fred karakterinin bir de filmini yaptı. 200 milyon kişi Fred’i seyretti.



9- Listedeki tek Türk!



Listenin dokuzuncu sırasında Cenk Uygur var. Sirius Satellite Radio’da yayınlanan ‘The Young Turks/Genç Türkler’ adlı politika programını yöneten Uygur, Youtube aracılığıyla 112 bin dolar kazandı. 154 milyon kişi Uygur’un takipçisi.





