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Yaşam

Youtube'ta video sayısı 4 milyara ulaştı

Dünyanın en popüler video portalı YouTube’dan bir gün içinde izlenen video sayısı 4 milyara ulaştı.

24 Ocak 2012 02:00

T24 - Dünyanın en popüler video portalı YouTube’dan bir gün içinde izlenen video sayısı 4 milyara ulaştı.


Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube’un açıkladığı son rakamlar, internet kullanıcılarının önünde hiçbir rakamın duramayacağını gösterdi. Verilere göre, YouTube’da bir gün içinde izlenen video sayısı sekiz ay öncesine oranla yüzde 25 artarak bugün 4 milyara ulaştı.


Kullanıcıların siteye yükledikleri video miktarı da dudak uçuklattı. YouTube’a yüklenen video miktarı sekiz ay öncesine kıyasla yüzde 12,5 arttı. Böylece, her dakika siteye yüklenen video miktarı 48 saatten 60 saate yükseldi. 


Analistler, YouTube’un sınırları zorlayan rakamlara ulaşmaktaki başarısını, sitenin kişisel bilgisayarlarla sınırlı kalmayan ve akıllı telefonlar ile televizyonlara kadar ulaşan erişim alanına bağlıyor.


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