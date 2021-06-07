Youtuber Logan Paul, boks efsanesi Floyd Mayweather karşısında 8 raunt boyunca ayakta kaldı

T24 Dış Haberler

Florida'da boks tarihinin en başarılı isimlerinden Floyd Mayweather, emekliliği bırakıp Youtuber Logan Paul ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada rakibini deviremedi.

Florida'da bulunan Hard Rock Stadium'da gerçekleştirilen karşılaşmada Paul 8 raunt boyunca ayakta kalmayı başardı. Geçen ay ESPN'e konuşan Paul'un antrenörü Milton Lacroix, "Onun için başarı bütün yol boyunca ayakta kalmak olur" demişti.

Karşılaşmadan sonra Mayweather, Paul için, "Benim düşündüğümden daha iyiydi. Beni şaşırttı. İyi iş. İyi iş küçük adam" dedi.

Karşılaşma 8 tane 3 dakikalık raunttan oluştu ve saha kenarında yargıçlar bulunmadı. Florida Eyaleti Boks Komisyon ikili arasındaki siklet ve tecrübe farkı nedeniyle karşılaşmayı onaylamamıştı ancak yine de hakem Samuel Burgos'u gönderdi. Karşılaşmada bu nedenlerle "puanlama" yapılmadı ve 8 rauntun sonunda iki isimden biri nakavt olmadığı için karşılaşmanın resmi bir kazananı olmadı. Uzmanların tümü karşılaşmanın kazananının Mayweather olduğu yönünde görüş sundu.

Ayrıca karşılaşma, ikilinin resmi boks kariyer rekorlarına da eklenmedi.

Mayweather profesyonel kariyerinde 50 kez kazanırken hiç kaybetmedi. Paul ise bir başka Youtuber olan KSI ile yaptığı amatör karşılaşmada berabere kalıp profesyonel karşılaşmada yenildi.