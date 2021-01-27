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Youtuber Fariz B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 Ocak 2021 18:42

Sosyal medyada hızla yayılan 'Bağcılar'da su satan çocuk' videosunun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Youtuber Fariz Bakshshaliyev adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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