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YouTuber Enes Batur: Herkes hata yapabilir

"Önemli olan farkına varıp bunu düzeltmek"

22 Ekim 2018 10:54

Youtuber Enes Batur, amcasına ve eşine ağır hakaretler ettiği videosunu gelen tepkiler üzerine kaldırdı.

Sosyal medya fenomeni  Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin’e hakaretler ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

Gizli çekilen videoda Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından eşin güzel olur. Sen adam mısın? Adana'da hiç kimsenin takmadığı bir adamdın. Şimdi iki üç kişi fotoğraf çektiriyor diye amca amca diye geziyorlar. Adın bile yok. Neydin ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor. Batur'un amcasının bu sözler üzerine oldukça sinirlendiği görülüyor. 

Enes Batur, Twitter hesabından, ''Herkes hata yapabilir , önemli olan bunun farkına varıp düzeltmek'' şeklinde bir açıklama yaptı.

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