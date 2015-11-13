YouTube, iTunes ve Spotify'a rakip oluyor

Popüler video servisi YouTube artık YouTube Music uygulamasını hizmete soktu. Uygulama henüz Türkiye’de kullanıma açık değil.

YouTube bu ayın başında Amerika’da kullanıma sunulan ücretli üyelik sistemi Red’in ardından şimdi de YouTube Music uygulamasını yayınladı. iOS ve Android platformları için indirmeye sunulan uygulama, Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerini hedef alıyor.

Henüz Türkiye'de indirilemiyor

Henüz Türkiye’de çalışmayan müzik servisi YouTube Music, Google hesabıyla giriş yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Kullanıcıların sevdikleri şarkıları dinlemesine ve video klipleri izlemesine imkân sağlayan uygulama ücretsiz olsa da uygulamada reklamsız müzik dinlemek ve seçilen müzikleri çevrim dışı dinlemek için YouTube Red üyesi olunması gerekiyor.

YouTube Red üyeleri ayrıca videonun yüklenmesini beklemeden sadece sesini dinleyebilecek. Kullanıcıların bu olanaklardan faydalanabilmesi için aylık 9,99 dolar ödemesi gerekiyor. Türkiye’de henüz çalışmasa da Türkçe dil desteğine sahip olan uygulamanın Türkiye’de kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.