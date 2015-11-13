T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

YouTube, iTunes ve Spotify'a rakip oluyor

YouTube Music, iOS ve Android platformları için indirime sunuldu

13 Kasım 2015 16:22

Popüler video servisi YouTube artık YouTube Music uygulamasını hizmete soktu. Uygulama henüz Türkiye’de kullanıma açık değil.

YouTube bu ayın başında Amerika’da kullanıma sunulan ücretli üyelik sistemi Red’in ardından şimdi de YouTube Music uygulamasını yayınladı. iOS ve Android platformları için indirmeye sunulan uygulama, Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerini hedef alıyor.

 

Henüz Türkiye'de indirilemiyor

 

Henüz Türkiye’de çalışmayan müzik servisi YouTube Music, Google hesabıyla giriş yapıldıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Kullanıcıların sevdikleri şarkıları dinlemesine ve video klipleri izlemesine imkân sağlayan uygulama ücretsiz olsa da uygulamada reklamsız müzik dinlemek ve seçilen müzikleri çevrim dışı dinlemek için YouTube Red üyesi olunması gerekiyor.

YouTube Red üyeleri ayrıca videonun yüklenmesini beklemeden sadece sesini dinleyebilecek. Kullanıcıların bu olanaklardan faydalanabilmesi için aylık 9,99 dolar ödemesi gerekiyor. Türkiye’de henüz çalışmasa da Türkçe dil desteğine sahip olan uygulamanın Türkiye’de kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

youtubemüzikuygulamaspotifyapple music

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24