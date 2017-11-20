Youtube'dan kazandığı parayla 22 yaşında malikane satın aldı

ABD'de 22 yaşındaki youtuber Jake Paul, YouTube’da yayınladığı videolardan kazandığı parayla 6.5 milyon dolar değerinde bir ev aldı.

Euronews'te yer alan habere göre, Kariyerine 2013 yılında Vine’a video atarak başlayan Paul, son yıllarda YouTube’un en popüler vlogger’larından bir tanesi ve henüz 22 yaşında.

Mashable’da yer alan habere göre Jake Paul, Los Angeles’ta yeni bir malikane satın aldı ve bu malikane için tam 6.5 milyon Dolar ödedi. Malikanede 8 yatak odası, 10 banyo, soğutma odası, spa ve havuz bulunuyor. Genç internet yıldızının bahçesine kaplan gibi egzotik hayvanlar almak istediği ve ağaçtan bir ev yaptırmayı düşündüğü söyleniyor.

Paul’un YouTube’a ürettiği içerik ile her sene milyonlarca dolar kazandığı düşünülüyor. Jake Paul’un Vine ve Youtube kanalında yaklaşık 16 milyon abonesi bulunuyor.