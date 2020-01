Youtube'dan David Bowie'nin video klibine sansür

Müzisyen David Bowie'nin "The Next Day" albümü ile aynı adı taşıyan şarkısına çekilen video klip, Youtube tarafından sansürlendi.

Bowie'nin aynı albümünden "The Stars (Are Out Tonight)"ın ve Justin Timberlake'in çok beğenilen "Mirrors" videosunun da yönetmeni olan Floria Sigismondi'nin çektiği video Youtube tarafından önce sansürlendi, sonra da bir özür açıklamasıyla geri kondu.

Ünlü oyuncular Gary Oldman ve Marion Cotillard'ın Bowie ile birlikte rol aldığı video, Katolik temalı bir barda geçiyor ve kendini kırbaçlayan keşişler, Bowie'nin canlandırdığı, İsa'ya benzeyen bir vokalist, elini öpenlere para veren bir kardinal ve dans ederken stigmata yaşayarak Meryem Ana'ya dönüşen Cotillard'a yer veriyor.

Youtube'un çıplaklık ya da açık şiddet içermeyen videoyu neden geçici olarak sansürlediği netlik kazanmadı. Site açıklamasında, "Elimizde incelenmesi gereken çok fazla sayıda video var ve bazen bu tip yanlışlıklar yapılabiliyor," ifadesini kullandı.